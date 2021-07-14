Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:20Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 794 140+531 553

Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,06%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен на неделе с 6 по 12 июля резко замедлились до 0,06% после роста на 0,46% в предыдущую "тарифную" неделю, на 0,23% в последнюю неделю июня и на 0,12% в две недели перед ней.

С начала июля инфляция составила 0,39%, с начала года достигла 4,6%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за 12 дней июля составила 0,032% (за аналогичный период июля 2020 года показатель равнялся 0,028%).

Как следует из среднесуточных данных Росстата, годовая инфляция в РФ на 12 июля несколько замедлилась - до 6,55% относительно 6,6%, зафиксированных по состоянию на 5 июля и рекордных за период с августа 2016 г. (тогда инфляция составила 6,8%). В предыдущие недели инфляция в годовом выражении планомерно росла: по состоянию на 28 июня она составляла 6,43% (на конец июня - уже 6,5%), на 21 июня - 6,22%, на 15 июня - 6,19%, на конец мая - 6,02%.

Впрочем, о снижении и даже стабилизации инфляции пока говорить рано, считают аналитики Банка России. "На потребительском рынке и в промышленности по-прежнему пока отсутствуют признаки ослабления инфляционного давления. Возврат годовой инфляции на траекторию устойчивого замедления произойдет после проявления дезинфляционных эффектов от происходящей нормализации денежно-кредитной политики, на что требуется определенное время", - говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды", опубликованном также в среду.

Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, по мнению аналитиков ЦБ, не сможет противостоять инфляционному давлению. "В этих условиях возвращение инфляции к целевому уровню произойдет только во втором полугодии 2022 года", - считают они.

Цены на продукты

Как следует из данных Росстата, цены на плодоовощную продукцию на неделе с 6 по 12 июля в среднем снизились на 1,3%. В том числе картофель подешевел на 5,4%, помидоры - на 4,8%, огурцы - на 4,5%, репчатый лук - на 2,4%. В то же время продолжили рост цены на белокочанную капусту (на 4,2%) и морковь (на 1,9%).

Снижались цены также на куриные яйца - на 0,6% в среднем по стране, на баранину - на 0,2%, сычужные сыры, черный чай и вермишель - на 0,1%.

Из продовольственных товаров подорожали мясные консервы для детского питания - на 0,7%, жирный творог и печенье - на 0,5%, сметана и овощные консервы для детского питания - на 0,3%. Курятина стала дороже на 0,2%.

Цены на подсолнечное масло, являющееся предметом ценовых соглашений ритейлеров и производителей, в среднем по России увеличились за неделю на 0,3%. Сахар-песок в среднем подорожал на 0,1%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров продолжали расти в цене стройматериалы. В том числе, цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты увеличились на 2,9%, обрезные доски - на 2,7%, металлочерепицу - на 1,6%.

Иностранные легковые автомобили подорожали за неделю на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,1%, дизельное топливо - на 0,2%.

Темпы роста потребительских цен в первом полугодии заставили Минэкономразвития недавно пересмотреть ожидания по инфляции на 2021 год, повысив их до 5% с заявленных в апреле 4,3%. Такой показатель был включен в промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы, направленного министерством в регионы.

"Оценка инфляции на конец текущего года повышена до 5%. Ожидаемая величина в коридоре 4,9-5,1%, поэтому в прогнозе указано 5%. Начиная с 2022 года по-прежнему предполагаем выход на таргет - 4%", - пояснял на прошлой неделе представитель министерства. Он также отмечал, что в Минэкономразвития ожидают замедления инфляции после пика в июне на уровне 6,5%.

Росстат ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

РФ оценила свой экспорт в ЕС, который затронет углеродное регулирование, в $7,6 млрд

Аналитики ЦБ допустили, что пик годовой инфляции еще впереди

ОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычи

ОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычи

Альтернативные дивиденды - блажь или актуальный тренд. Обзор

Сбербанк вернул лидерство по капитализации в РФ после дивидендной отсечки "Газпрома"

Сбербанк вернул лидерство по капитализации в РФ после дивидендной отсечки "Газпрома"

"АвтоВАЗ" остановил один из конвейеров из-за недопоставки электроники от Bosch

"АвтоВАЗ" остановил один из конвейеров из-за недопоставки электроники от Bosch

Минэкономразвития предлагает РЖД 188 млрд руб. из ФНБ на "восточный" БАМ

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

Путин и Лукашенко договорились о кредитах Минску в связи с налоговым маневром в РФ

Путин и Лукашенко договорились о кредитах Минску в связи с налоговым маневром в РФ

Brent подорожала до $75,92 за баррель

Brent подорожала до $75,92 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');