Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,06%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен на неделе с 6 по 12 июля резко замедлились до 0,06% после роста на 0,46% в предыдущую "тарифную" неделю, на 0,23% в последнюю неделю июня и на 0,12% в две недели перед ней.

С начала июля инфляция составила 0,39%, с начала года достигла 4,6%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за 12 дней июля составила 0,032% (за аналогичный период июля 2020 года показатель равнялся 0,028%).

Как следует из среднесуточных данных Росстата, годовая инфляция в РФ на 12 июля несколько замедлилась - до 6,55% относительно 6,6%, зафиксированных по состоянию на 5 июля и рекордных за период с августа 2016 г. (тогда инфляция составила 6,8%). В предыдущие недели инфляция в годовом выражении планомерно росла: по состоянию на 28 июня она составляла 6,43% (на конец июня - уже 6,5%), на 21 июня - 6,22%, на 15 июня - 6,19%, на конец мая - 6,02%.

Впрочем, о снижении и даже стабилизации инфляции пока говорить рано, считают аналитики Банка России. "На потребительском рынке и в промышленности по-прежнему пока отсутствуют признаки ослабления инфляционного давления. Возврат годовой инфляции на траекторию устойчивого замедления произойдет после проявления дезинфляционных эффектов от происходящей нормализации денежно-кредитной политики, на что требуется определенное время", - говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды", опубликованном также в среду.

Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, по мнению аналитиков ЦБ, не сможет противостоять инфляционному давлению. "В этих условиях возвращение инфляции к целевому уровню произойдет только во втором полугодии 2022 года", - считают они.

Цены на продукты

Как следует из данных Росстата, цены на плодоовощную продукцию на неделе с 6 по 12 июля в среднем снизились на 1,3%. В том числе картофель подешевел на 5,4%, помидоры - на 4,8%, огурцы - на 4,5%, репчатый лук - на 2,4%. В то же время продолжили рост цены на белокочанную капусту (на 4,2%) и морковь (на 1,9%).

Снижались цены также на куриные яйца - на 0,6% в среднем по стране, на баранину - на 0,2%, сычужные сыры, черный чай и вермишель - на 0,1%.

Из продовольственных товаров подорожали мясные консервы для детского питания - на 0,7%, жирный творог и печенье - на 0,5%, сметана и овощные консервы для детского питания - на 0,3%. Курятина стала дороже на 0,2%.

Цены на подсолнечное масло, являющееся предметом ценовых соглашений ритейлеров и производителей, в среднем по России увеличились за неделю на 0,3%. Сахар-песок в среднем подорожал на 0,1%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров продолжали расти в цене стройматериалы. В том числе, цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты увеличились на 2,9%, обрезные доски - на 2,7%, металлочерепицу - на 1,6%.

Иностранные легковые автомобили подорожали за неделю на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,1%, дизельное топливо - на 0,2%.

Темпы роста потребительских цен в первом полугодии заставили Минэкономразвития недавно пересмотреть ожидания по инфляции на 2021 год, повысив их до 5% с заявленных в апреле 4,3%. Такой показатель был включен в промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы, направленного министерством в регионы.

"Оценка инфляции на конец текущего года повышена до 5%. Ожидаемая величина в коридоре 4,9-5,1%, поэтому в прогнозе указано 5%. Начиная с 2022 года по-прежнему предполагаем выход на таргет - 4%", - пояснял на прошлой неделе представитель министерства. Он также отмечал, что в Минэкономразвития ожидают замедления инфляции после пика в июне на уровне 6,5%.