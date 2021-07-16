Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти (Brent опустилась в район $73 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по поводу увеличения квот на добычу для ОАЭ; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, при этом растут бумаги металлургов во главе с "Северсталью" на новостях о дивидендах.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3791,09 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1609,33 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 74,25 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Татнефти" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), UC Rusal (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), Polymetal (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,9% "префы"), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+2,1%, до 1710,2 рубля), "НЛМК" (+0,9%), "ММК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,2%), бумаги Московской биржи (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), расписки Ozon (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2021 года в размере 84,45 руб. на акцию, сообщила компания. Акционеры "Северстали" рассмотрят вопрос о дивидендах на собрании 20 августа. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 2 сентября.

Оценки экспертов

По оценке управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, нефть снимает перекупленность в условиях возросшего риска по балансу рынка. Несмотря на достижение договоренностей между ОПЕК+ и ОАЭ (хотя финального заявления не было), при текущих высоких ценах есть риск дальнейшего наращивания добычи и другими производителями, хотя формально на это соглашения нет.

Также следует помнить, что масштабное сокращение запасов сырой нефти в Штатах на протяжении восьми недель оказало слабую поддержку ценам, так как рост запасов бензинов вновь ставит под вопрос дальнейшие перспективы по спросу, что вполне актуально в свете возможного ужесточения карантинных мер в некоторых штатах. Цены на нефть Brent пока держатся в диапазоне $70-75 за баррель, но тенденция к движению к нижней границе будет доминирующей, считает эксперт.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо негативный, что предполагает возможное снижение российских индексов в начале торгов.

В ВОЗ вновь говорят об искусственном происхождении COVID-19. В Японии растет заболеваемость, угрожая очередным карантином. Нефть в минусе, но промышленные металлы преимущественно дорожают.

Давление на нефть продолжает оказывать ситуация с недовольством ОАЭ. Информация из ОПЕК+ говорит о том, что компромисс был найден, но на рынке опасаются, что другие члены соглашения также начнут требовать для себя улучшения собственных квот. Потенциально это угрожает как целостности самой структуры, так и повышает риски ослабления дисциплины в рамках соглашения. Риском для рынков также остается распространение Delta штамма коронавируса, который может вернуть ряд экономик в состояние тотального карантина.

В России опубликуют данные по ценам производителей за июнь. Операционные результаты за II квартал представят "АЛРОСА", X5 Retail Group, "Северсталь". "Северсталь" также отчитается по финансовым результатам за II квартал. Бумаги "Сургутнефтегаза" торгуются последний день с дивидендами 6,72 рубля на "преф" и 0,7 рубля на обыкновенную акцию, напомнил Кочетков.

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,7%, инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетов компаний, статданные и выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла.

Глава ФРС, представивший в четверг полугодовой доклад о состоянии экономики США в банковском комитете Сената, заявил, что изменение тенденций в сфере участия населения страны в рабочей силе может усложнить задачу Федрезерва по оценке того, насколько американская экономика близка к понятию о "полной занятости".

Это, однако, не помешает центробанку приступить к сокращению объема выкупа активов, отметил Пауэлл. Понимание новых трендов на рынке труда может оказаться более важным позднее, когда ФРС начнет задумываться о повышении базовой процентной ставки.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет менее 0,1%).

Банк Японии по итогам 2-дневного заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики, понизил прогноз роста ВВП на текущий финансовый год и повысил прогноз инфляции. Кроме того, регулятор объявил о запуске программы финансирования проектов по борьбе с изменением климата.

Японский ЦБ подтвердил потолок программы выкупа ETF на уровне 12 трлн иен ($109 млрд), коммерческих бумаг и корпоративных облигаций - 20 трлн иен. Программа выкупа гособлигаций остается безлимитной, отметили в ЦБ.

Банк Японии понизил прогноз роста ВВП страны на 2021 финансовый год, который завершится в марте 2022 года, до 3,8% с ожидавшихся в апреле 4%. Прогноз увеличения ВВП на 2022 фингод повышен до 2,7% с 2,4%, на 2023 год - оставлен на уровне 1,3%.

Инфляция в Японии, как ожидают в ЦБ, составит 0,6% в текущем фингоду и усилится соответственно до 0,9% и 1% в следующие два фингода. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию в 0,1% на 2021 фингод, 0,8% на 2022 и 1% на 2023.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают сползать вниз на новостях от ОПЕК+ по поводу увеличения квот для ОАЭ; цена нефти Brent находится на $1,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,19 за баррель (-0,4% и -1,7% в четверг), августовская цена WTI - $71,4 за баррель (-0,4% и -2% накануне).

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.