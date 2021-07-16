Долю инвестиционных и страховых продуктов в сбережениях граждан доведут до 40%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство планирует увеличить долю инвестиционных, страховых и пенсионных продуктов в сбережениях граждан к 2030 году до 40%, следует из проекта постановления с изменения в госпрограмму "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", который опубликован на regulation.gov.ru.

По данным Банка России, в 2020 году эта доля колеблась на уровне 8-9%.

Отвечая на вопрос как именно Минфин и ЦБ планируют достичь таких результатов, в пресс-службе министерства ответили, что Минфин совместно с Банком России во исполнение поручения правительства разрабатывает "Стратегию развития финансовых рынков до 2030 года", предусматривающую мероприятия, "направленные в том числе на увеличение доли инвестиционных, страховых и пенсионных продуктов в сбережениях граждан", не став комментировать подробности.

По словам первого зампреда ЦБ Сергей Швецова, проект стратегии планируется опубликовать для общественного обсуждения в начале августа.

По данным "Московской биржи", число розничных инвесторов уже составляет более 13 млн человек против 8,5 млн на конец 2020 года, каждый месяц на рынок выходит около 500 тыс. человек. Количество инвесторов на фондовом рынке приблизилось к 12% экономически активного населения страны.