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Банк "Зенит" получил полугодовую прибыль против убытка годом ранее

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года банк "Зенит" получил 2,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 400 млн рублей чистого убытка годом ранее.

В банке выход в прибыль связали с увеличением операционных и комиссионных доходов, а также диверсификацией и повышением качества кредитного портфеля.

Активы банка с начала года уменьшились на 4,1% - до 207 млрд рублей с 215,9 млрд рублей. Собственный капитал "Зенита" вырос на 2,7% - до 36,5 млрд рублей.

Банк отмечает сохранение положительной динамики розничного кредитования. Портфель кредитов физических лиц за отчетный период увеличился на 7,3% - до более 51 млрд рублей. При этом его доля в совокупном кредитном портфеле возросла до 41% с 30% годом ранее.

Чистые комиссионные доходы банка возросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 870 млн рублей. Операционный доход до вычета резервов увеличился на 22% - до 7,4 млрд рублей.

"В первом полугодии мы вышли на стабильный рост прибыльности бизнеса, что говорит об устойчивом развитии банка. Ожидаем, что сохраним положительную динамику по ключевым показателям и обеспечим плановые значения годовой прибыли", - отметил через пресс-службу председатель правления "Зенита" Александр Тищенко.

Банк "Зенит" по итогам первого квартала 2021 года занимает 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". "Татнефть" вместе с дочерней Tatneft Oil AG владеют 71,1% банка.

Зенит Александр Тищенко Татнефть

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