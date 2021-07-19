Оптовые цены на рыбу в РФ продолжают снижаться

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Оптовые цены на рыбу в России на минувшей неделе продолжили снижаться, следует из мониторинга Росрыболовства.

В Дальневосточном регионе минтай подешевел на 2,7%, до 73 рублей, тихоокеанская сельдь - на 5,6%, до 68 рублей за кг. Это стало следствием избыточного предложения рыбы на фоне сезонного ослабления спроса.

Начали также формироваться цены на лососевые: горбуша в оптовом звене стоит 275 рублей за кг, кета - 200 рублей за кг.

На Северо-Западе стоимость трески снизилась 4,4%, до 215 рублей за кг, атлантической скумбрии - на 8,1%, до 170 рублей за кг. Рыба подешевела в условиях снижения спроса со стороны переработчиков и потребительского рынка, а также поступления значительных объемов продукции с промысла, поясняет Росрыболовство.

В центральных регионах оптовая стоимость скумбрии снизилась на 5,4%, до 175 рублей за кг.

Цены на другие виды мороженой рыбы на Северо-Западе и в центре практически не изменились.