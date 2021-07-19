Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:02Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

Оптовые цены на рыбу в РФ продолжают снижаться

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Оптовые цены на рыбу в России на минувшей неделе продолжили снижаться, следует из мониторинга Росрыболовства.

В Дальневосточном регионе минтай подешевел на 2,7%, до 73 рублей, тихоокеанская сельдь - на 5,6%, до 68 рублей за кг. Это стало следствием избыточного предложения рыбы на фоне сезонного ослабления спроса.

Начали также формироваться цены на лососевые: горбуша в оптовом звене стоит 275 рублей за кг, кета - 200 рублей за кг.

На Северо-Западе стоимость трески снизилась 4,4%, до 215 рублей за кг, атлантической скумбрии - на 8,1%, до 170 рублей за кг. Рыба подешевела в условиях снижения спроса со стороны переработчиков и потребительского рынка, а также поступления значительных объемов продукции с промысла, поясняет Росрыболовство.

В центральных регионах оптовая стоимость скумбрии снизилась на 5,4%, до 175 рублей за кг.

Цены на другие виды мороженой рыбы на Северо-Западе и в центре практически не изменились.

Росрыболовство

Новости

Стратегия социально-экономического развития РФ не будет пересмотрена из-за пандемии

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

В Москве предложили провести эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

В Госдуме предложили новые меры по снижению цен на продукты

В Госдуме предложили новые меры по снижению цен на продукты

"Газпром" купил всю твердую дополнительную транзитную мощность Украины на август

"Газпром" купил всю твердую дополнительную транзитную мощность Украины на август

Суд отказался отозвать лицензию у "Траста" по иску "Синема парка"

Советник главы "Роснефти" Федоров покинул компанию

Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+

Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+

Zoom приобретет провайдера "облачного" ПО за $14,7 млрд

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');