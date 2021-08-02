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РФ в I полугодии увеличила производство товарной рыбы на 25%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рыбоводы РФ в первом полугодии этого года произвели 211 тыс. тонн продукции аквакультуры, что на 25% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Росрыболовство.

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Основной объем рыбы и других гидробионтов выращен предприятиями Северо-Западного федерального округа, которые увеличили производство на 62%, до 71,7 тыс. тонн. В Дальневосточном округе производство выросло на 19%, до 54,6 тыс. тонн. В тройку лидеров входит Южный округ: здесь выращено 53,2 тыс. тонн рыбоводной продукции (на 16% больше). В Центральном округе производство увеличилось на 15%, до 9,9 тыс. тонн, в Приволжском - на 18%, до 4,5 тыс. тонн, Сибирском - на 40%, до 1,9 тыс. тонн. На Урале показатель сохранился на уровне прошлого года - около 3 тыс. тонн, на Северном Кавказе - снизился на 20%, до 12,3 тыс. тонн.

Среди регионов больше всего продукции вырастили Приморский край - 54,5 тыс. тонн, Мурманская область - 48,3 тыс. тонн, Ростовская область - 17 тыс. тонн, Краснодарский край - 16,5 тыс. тонн, Астраханская область - 14,9 тыс. тонн, Карелия - 14 тыс. тонн.

В 2020 году производство продукции товарной аквакультуры увеличилось на 14%, до 329 тыс. тонн, за последние 10 лет - вдвое

Росрыболовство

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