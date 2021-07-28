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Экономика РФ в июне превысила доковидный уровень IV квартала 2019 г. на 0,1%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Экономика РФ в июне 2021 года превысила доковидный уровень, зафиксированный в IV квартале 2019 года, на 0,1%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"В июне российская экономика превысила доковидный уровень, уровень четвертого квартала 2019 года: плюс 0,1% мы отфиксировали к тому, скажем так, пику, который был до пандемии", - сказал он.

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"Темпы восстановления хорошие. Рост идет по подавляющему числу сфер: обработка выросла на 2,9%, строительство растет к доковидным уровням, сельское хозяйство и другие сферы (выросли к доковидным уровням - ИФ)", - отметил министр.

"Единственное, что пока не восстановилось, это, конечно, добыча полезных ископаемых – мы все понимаем, здесь ограничения, связанные с ОПЕК+, но и по этому направлению поступают хорошие новости – восстановление добычи будет, согласно последним договоренностям, чуть более быстрым. Поэтому тоже понимаем, что впереди нас ждет экономический рост", - добавил Решетников.

Как ранее сообщалось, 18 июля ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она сокращала с мая 2020 года. Если решения не будут пересмотрены, РФ в мае 2022 года вернется на уровень, предшествовавший пандемии, а в сентябре может достигнуть нового исторического максимума в 11 млн б/с и перепрыгнуть его.

"Мы улучшили наши оценки экономического роста по итогам года, и сейчас будем проводить дальнейший анализ", - напомнил Решетников о недавнем повышении министерством прогноза роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8% с 2,9%.

При этом ЦБ на прошлой неделе еще больше повысил свой прогноз в отношении роста российской экономики в 2021 году – до 4-4,5% с 3-4% и даже новый прогноз Минэкономразвития не попадает в этот интервал.

"Текущая ситуация вполне внушает оптимизм. Важно, что восстанавливается и внутренний спрос, мы ожидаем на этой неделе данные по доходам населения (за второй квартал - ИФ) – и ожидаем, что в общем это будут хорошие цифры", - сказал Решетников.

"Мы видим, что и по показателям инвестиций, по экспорту – везде у нас положительная динамика. По инвестициям к уровню первого квартала 2019 года – плюс 5,6%, по экспорту, особенно по несырьевому неэнергетическому экспорту, тоже рост к 2019 году более 9%", - отметил министр восстановление в инвестициях и экспорте.

"Все это говорит о том, что мы восстанавливаемся. Сейчас перед нами стоят задачи уже более стратегические – помимо просто восстановления экономики, нам очень важно, чтобы экономика вышла на траекторию устойчивого роста, чтобы это не был исключительно восстановительный рост", - подчеркнул глава Минэкономразвития, отметив, что особое внимание уделяется стимулированию инвестиций.

Как сообщалось, прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и не попадает в новый интервал ЦБ (2-3%), прогноз министерства на 2023 год равняется 3,0%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Таким образом, ЦБ более оптимистичен относительно отскока экономики в 2021 году, но пессимистичнее в отношении поствосстановительного роста в 2022-2023 годах.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июня, в 2021 году предполагает рост на 3,7%, в 2022 году – лишь на 2,0%.

Минэкономразвития РФ

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