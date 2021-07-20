Норникель выпустил первую партию углеродно-нейтрального никеля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" выпустил первую сертифицированную партию углеродно-нейтрального никеля и приступит к её отгрузке потребителям, говорится в сообщении компании.

Объем первой партии такой продукции составил 5 тыс. т никелевых катодов, произведенных Кольским дивизионом группы. Металл будет отгружен судном из Мурманска и доставлен на сертифицированный Лондонской биржей металлов склад в Роттердаме. Объем углеродно-нейтральных партий будет расти по мере сокращения выбросов и верификации углеродной экономии аудитором. До конца года компания планирует выпустить до 10 тыс. т углеродно-нейтрального никеля.

"Норникель" аллоцировал на производство углеродно-нейтрального никеля тысячи тонн выбросов углекислого газа, сэкономленные в результате мероприятий по снижению выбросов. К ним относятся модернизация и обновление энергоактивов, в том числе: замена агрегатов гидроэлектростанций, внедрение автоматизированной системы контроля и учета, снижение теплопотерь, вывод из работы устаревших энергоустановок.

В результате повышения энергоэффективности "Норникель" сократил выбросы диоксида углерода в 2019-2020 гг. почти на 47 тыс. тонн, что было подтверждено аудиторской компанией Ernst & Young. Вместе с этим при помощи одного из ведущих независимых международных консультантов "Норникель" также рассчитал углеродный след производимого никеля по международным стандартам, который составил 8,1 т СО2 на тонну готовой продукции.

Углеродно-нейтральный никель будет токенизирован на блокчейн-платформе Atomyze, а токены будут выведены зарегистрированным в Европе Глобальным палладиевым фондом "Норникеля" (GPF) на Венскую фондовую биржу. Отдельно компания токенизирует на платформе Atomyze сертификат аудитора с подтвержденным объемом сокращений выбросов CO2, что позволит надежно хранить эту информацию, распределять её на новые партии выпускаемой продукции и прикреплять к смарт-контрактам с инвесторами и промышленными потребителями.

"Мы рады сообщить о том, что "Норникель" заручился сертификатом международного аудитора, подтверждающим нацеленность компании поддержать глобальную климатическую повестку и по собственной инициативе ускорить снижение удельных выбросов CO2 по всей группе. Это заключение позволило нам аллоцировать сэкономленные углеродные выбросы на первую партию углеродно-нейтрального никеля. Компания продолжит сокращать интенсивность выбросов, а значит, наращивать поставки углеродно-нейтрального металла заинтересованным потребителям", - сказал вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции "Норникеля" Антон Берлин.