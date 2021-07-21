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MGM Resorts предложила построить в Японии казино за $9 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американский оператор казино MGM Resorts International предложил построить игорно-развлекательный комплекс стоимостью $9 млрд в Осаке. Пока администрация префектуры не приняла решение по этой инициативе.

Осака, центр второго по численности населения региона Японии после Токио, входит в число японских городов, наиболее активно поддерживающих планы по строительству казино.

Губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура сказал, что власти получили предложение от MGM и японской компании в сфере финансовых услуг Orix Corp., предусматривающее выделение 1 трлн иен (около $9 млрд) на строительство комплекса. Это единственная группа, которая планирует реализовать такой проект в Осаке. Ёсимура пока неофициально приветствовал эту инициативу.

"Я бы хотел предложить построить лучший в мире комплексный курорт на Юмэсиме, куда смогут приезжать многочисленные жители Японии и других стран, чтобы насладиться Осакой после окончания пандемии", - сказал он.

Юмэсима - насыпной остров в Осакском заливе, который власти Осаки предложили в качестве месторасположения казино.

Власти префектуры планируют подать заявку в правительство Японии к апрелю 2022 года для того, чтобы получить возможность претендовать на строительство казино в Осаке. В случае, если город будет выбран, он передаст землю операторам примерно в 2023 году, а комплекс будет открыт во второй половине 2020-х годов, сказал Ёсимура.

В сообщении Orix говорится, что компания и MGM имеют равные доли в консорциуме, но их размер не уточняется. Ёсимура ожидает, что к проекту присоединятся также местные компании.

Мировые операторы казино ищут возможности для развития бизнеса в Японии с тех пор, как страна легализовала казино в 2018 году, однако процесс идет медленно, и некоторые компании уже оставили подобные попытки, пишет The Wall Street Journal.

MGM Resorts США Осака Япония Хирофуми Ёсимура Orix Corp Юмэсима

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