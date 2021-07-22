Brent подешевела до $71,87 за баррель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг после скачка накануне на фоне быстрого распространения штамма COVID-19 "дельта" в мире.

Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к введению новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть. Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, уже объявила о ряде карантинных ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных показателей.

В США также отмечается рост заболеваемости. Так, в Техасе число подтвержденных случаев COVID-19 в среду достигло максимума за 3 месяца.

"В ближайшей перспективе нефтяной рынок может остаться волатильным, однако цены ниже $70 за баррель вряд ли смогут удерживаться долгое время, учитывая высокий спрос, - сказал Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. - Аппетит к риску уже в среду начал расти".

К 8:10 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,5%), до $71,87 за баррель. В среду Brent подорожала на $2,88 (4,2%) - до $72,23 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,48%), до $69,96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,1 (4,6%), до $70,3 за баррель.

Минэнерго США сообщило о первом за девять недель увеличении запасов нефти в Штатах при снижении резервов бензина и дистиллятов. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 2,1 млн баррелей - до 439,7 млн баррелей. Текущий объем запасов примерно на 7% ниже среднего уровня для этого времени года за пять лет, заявило Минэнерго. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на прошлой неделе на 6,7 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, сократились на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, до минимальных с января 2020 года 36,7 млн баррелей.

Резервы бензина в США уменьшились на 100 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения соответственно на 1,1 млн баррелей и 600 тысяч баррелей.