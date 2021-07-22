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Bloomberg узнал о продаже Китаем 3 млн баррелей нефти из резервов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Китай, чтобы сдержать рост цен, начал поставки нефти из стратегических государственных резервов крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, в июле из резервов было продано порядка 3 млн тонн (22 млн баррелей) нефти.

Поставки нефти из стратегических резервов должны ослабить спрос на импортное сырье в КНР, что, как ожидается, поможет властям страны снизить риск дальнейшего усиления инфляции.

Такие действия Пекина могут стать сдерживающим фактором для нефтяного рынка, давление на который оказывает также растущая заболеваемость COVID-19 в мире в связи с распространением штамма "дельта", отмечают эксперты.

Китай коронавирус

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