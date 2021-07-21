Нефть Brent подорожала до $71,85 за баррель

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в среду на фоне улучшения аппетита к риску, несмотря на данные о неожиданном росте запасов топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по московскому времени в среду составляет $71,85 за баррель, что на $2,5 (3,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,86 за баррель, что на $2,66 (3,96%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Опубликованный в среду доклад министерства энергетики США показал увеличение запасов нефти в стране после снижения на протяжении восьми недели подряд.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 2,11 млн баррелей, до 439,69 млн баррелей. Между тем резервы бензина снизились на 121 тыс. баррелей и составили 236,41 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 1,35 млн баррелей, до 141 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, уменьшение запасов бензина на 1,05 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 650 тыс. баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,7 млн баррелей, а также снижения резервов бензина и дистиллятов на 1,1 млн баррелей и на 600 тыс. баррелей соответственно.

Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 806 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,2 млн баррелей.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в минувшие выходные приняли решение об ускоренном возвращении на рынок объемов сырья, добыча которого была урезана с мая 2020 года.

Сделка ОПЕК+ продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (в настоящее время они составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).