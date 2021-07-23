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ЦБ увидел признаки перегрева в некоторых секторах экономики РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В ряде секторов экономики РФ появились признаки перегрева, проводимая денежно-кредитная политика не будет сдерживать устойчивые темпы экономического роста, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Во II квартале рост российской экономики ускорился, а инфляционное давление оказалось более высоким и устойчивым, чем мы прогнозировали. В некоторых секторах начали появляться признаки перегрева. Продолжили расти инфляционные ожидания", - охарактеризовала она текущую ситуацию в экономике РФ.

"С учетом складывающихся тенденций мы пересмотрели вверх на 1 п.п прогноз по инфляции - до 5,7-6,2%. Существенный шаг политики (ЦБ повысил ставку сразу на 100 б.п. - до 6,5% - ИФ), который мы сделали сегодня, необходим для возвращения инфляции к цели. Мы ожидаем, что в 2022 году инфляция замедлится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - сказала глава ЦБ.

"При этом наша политика не будет сдерживать устойчивые темпы экономического роста", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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