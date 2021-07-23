РФ получила право на экспорт рыбной продукции во Вьетнам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт рыбной продукции во Вьетнам, сообщает Россельхознадзор.

"В Россельхознадзор поступила информация о том, что департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвердил список российских предприятий, которым предоставлено право экспортировать рыбную продукцию во Вьетнам", - говорится в пресс-релизе службы.

В перечень включены 11 российских компаний, которым впервые будет доступна возможность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реализации на рынке Вьетнама. В основном это компании из Приморского края и с Сахалина.

Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, которым будет предоставлено право экспорта рыбы и морепродуктов во Вьетнам, отмечается в сообщении.