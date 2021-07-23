Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

РФ получила право на экспорт рыбной продукции во Вьетнам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт рыбной продукции во Вьетнам, сообщает Россельхознадзор.

"В Россельхознадзор поступила информация о том, что департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвердил список российских предприятий, которым предоставлено право экспортировать рыбную продукцию во Вьетнам", - говорится в пресс-релизе службы.

В перечень включены 11 российских компаний, которым впервые будет доступна возможность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реализации на рынке Вьетнама. В основном это компании из Приморского края и с Сахалина.

Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, которым будет предоставлено право экспорта рыбы и морепродуктов во Вьетнам, отмечается в сообщении.

РФ Вьетнам Россельхознадзор

Новости

Набиуллина допустила, что повышение ставки в пятницу станет последним в цикле

Набиуллина сообщила о первых признаках ослабления инфляции

Mercedes-Benz перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия

Mercedes-Benz перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия

Биржевые цены на бензин немного снизились после заявлений Минэнерго и ФАС

Биржевые цены на бензин немного снизились после заявлений Минэнерго и ФАС

ЦБ повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4-4,5%

Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

Главный канал экспорта "Газпрома" "Северный поток" заработал после профилактики

"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Twitter оштрафован в РФ еще на 5,5 млн руб.

"Магнит" закрыл сделку по покупке "Дикси"

"Магнит" закрыл сделку по покупке "Дикси"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');