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Новое соглашение ОПЕК+ добавит в рост ВВП РФ около 0,1 п.п. в 2021 году

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Наращивание обычи нефти по обновленному соглашению ОПЕК+ добавит к росту российской экономики в 2021 году порядка 0,1 процентного пункта (п.п.), в 2022 году - 0,2-0,3 п.п., сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сослалась на предварительные оценки ЦБ.

ЦБ 23 июля повысил прогноз по ценам на нефть в 2021 году до $65 за баррель с $60, в 2022 году - до $60 с $55, в 2023 году - до $55 с $50 за баррель.

Одновременно регулятор повысил прогноз о росте ВВП России в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%, но понизил прогноз роста в 2022 году до 2-3% с 2,5-3,5%, а на 2023 год - оставил неизменным в интервале 2-3%.

Банк России Эльвира Набиуллина ОПЕК+

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