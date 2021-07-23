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Brent подешевела до $73,57 за баррель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в пятницу после роста в четверг.

К 18:05 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,3%), до $73,57 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевелина торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,26 (0,36%), до $71,65 за баррель.

По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать незначительные изменения, пишет Trading Economics.

В понедельник котировки упали почти на 8% на фоне сделки ОПЕК+ и опасений по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта".

"Восстановление рынка подтверждает нашу гипотезу о том, что распродажа была вызвана внешними факторами", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг, которого цитирует MarketWatch.

Как сообщалось, страны международной коалиции в минувшие выходные приняли решение об ускоренном возвращении на рынок объемов сырья, добыча которого была урезана с мая 2020 года. Сделка ОПЕК+ продлевается с мая 2022 года до конца 2022 года. С августа ее участники начинают наращивать добычу на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (в настоящее время они составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у России и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

"Трейдеры не были уверены, является ли соглашение ОПЕК+ "бычьим" фактором, свидетельствуя о сохраняющемся единстве альянса, или "медвежьим", сигнализируя увеличение предложения нефти на рынке", - говорит Майкл Линч, президент компании Strategic Energy & Economic Research.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, что ограничит спрос на нефть. Однако, по словам Линча, пока данные о спросе, по крайней мере в США, внушают оптимизм.

Brent WTI ОПЕК США коронавирус

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