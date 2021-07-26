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Totalenergies купила у "НОВАТЭКа" 10% оператора строящихся СПГ-терминалов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французская Totalenergies (бывшая Total) завершила сделку по покупке у "НОВАТЭКа" 10% в ООО "Арктическая перевалка", следует из данных ЕГРЮЛ.

Теперь у "НОВАТЭКа" - 90% компании, у Totalenergies - 10%. Сделка состоялась 23 июля. Договор купли-продажи был подписан в начале июня.

Уставный капитал "Арктической перевалки" составляет 50 млн руб.

ООО "Арктическая перевалка" – дочернее общество "НОВАТЭКа", являющееся оператором двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ, которые находятся на Камчатке и в Мурманской области. Терминалы призваны обеспечить эффективную транспортировку СПГ с "Арктик СПГ 2" и других проектов "НОВАТЭКа" путем организации перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Каждый из терминалов включает плавучее хранилище СПГ объемом 360 тыс. куб. м с двумя точками перевалки "борт-в-борт".

Totalenergies Total

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