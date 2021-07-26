Владелец "Русской аквакультуры" Воробьев контролирует 3% акций Evraz

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Основной владелец "Русской аквакультуры" Максим Воробьев контролирует 3% акций Evraz, раскрыла меткомпания.

Из них 2,4% акций принадлежит Воробьеву напрямую, 0,6% - через венчурный фонд Amereus Group.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.

Согласно сообщению Evraz, Воробьев стал владельцем 43,872 млн акций компании. На закрытие торгов в пятницу акции компании стоили 606,8 пенса/шт, таким образом, рыночная стоимость пакета составляет около 270 млн фунтов стерлингов.

В конце прошлого года стало известно, что Evraz консолидировал 100% проекта "Межегейуголь" в результате реализации пут-опциона неконтролирующего акционера на продажу своей доли. Партнером Evraz по угольному месторождению в Туве были структуры Воробьева и Газпромбанка (GZPR). В марте 2017 года Evraz подписал с неконтролирующим акционером "Межегейугля" соглашение, предоставляющее ему право продать свой пакет (39,98%) в компании-операторе проекта. Соглашение предусматривало пут-опцион младшего партнера на продажу основному владельцу своей доли за деньги ($39 млн) и урегулирование долговых обязательств перед Evraz ($25 млн).

До этого момента 100% ООО "УК Межегейуголь" владела кипрская Actionfield Ltd. Она, в свою очередь, на 60,02% принадлежала Evraz Group, на 39,98% - московскому ООО "МУ-Инвест". Этим ООО с 2016 года на 49% владел "Газпромбанк управление активами", а на 51% - ЗАО "Инвестиционная группа 11" (учредители - бизнесмен Максим Воробьев и ООО "Гранд Лэнд" его матери Людмилы Воробьевой). Как следует из данных "СПАРК-Интерфакса", с лета этого года 100% "МУ-Инвеста" принадлежит АО "Объединённая угольная компания "Южкузбассуголь" (структура Evraz). Далее, в конце сентября, Evraz перевел 81,28% ООО "УК Межегейуголь" с Actionfield Limited на баланс "Южкузбассугля". Оставшиеся 18,72% - у Actionfield, менее 0,01% - у "МУ-Инвеста".

Представитель венчурного фонда Amereus Group (единственным владельцем является Воробьев) заявил, что инвестиции Воробьева в Evraz носят долгосрочный характер.

"Evraz придерживается высоких ESG-стандартов, что является одним из основных инвестиционных критериев для Amereus Group. Компания намерена расширять свой инвестиционный портфель в соответствии с лучшими мировыми практиками", - говорится в сообщении фонда.

Amereus также напоминает, что Evraz является одним из крупнейших мировых производителей ванадия.

"Ванадий - стратегический компонент мирового перехода к "зеленой энергетике", и мы уверены, что увеличение наших инвестиций в Evraz является логическим шагом и полностью соответствует стратегии устойчивого развития", - говорится в сообщении фонда. При этом компания отмечает высокий потенциал развития этого сектора Evraz и говорит о перспективах роста стоимости для акционеров.

Стоимость сделки в фонде не раскрывают.