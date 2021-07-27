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ВТБ за полугодие увеличил розничный портфель по РСБУ на 13%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2021 года ВТБ нарастил розничный кредитный портфель по РСБУ на 13% - до 4,16 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"В этом году кредитный рынок может вырасти по портфелю примерно на 20%. Для сравнения: в прошлом году, когда были введены ограничения в связи с пандемией, прирост составлял 14%, а в 2019 году, более-менее спокойном - 19%", - отметил Печатников.

Драйверами роста розничного кредитования в 2021 году будут ипотека и кредиты наличными. "В части потребкредитов общий размер портфеля может увеличиться также на 20%, при этом ВТБ будет работать быстрее рынка - планируем рост на четверть", - добавил зампред.

ВТБ в I полугодии 2021 года увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза - до 1,2 трлн рублей.

"В части ипотеки ожидаем, что продажи на рынке могут превысить 5 трлн рублей. Мы планируем нарастить наши выдачи в пределах 30% год к году", - отметил Печатников.

ВТБ в I полугодии 2021 года нарастил портфель потребительских кредитов на 15% - до 1,68 трлн рублей, ипотечный портфель - на 13% - до 2,24 трлн рублей, автокредитов - на 3% - до 119 млрд рублей, отмечается в сообщении банка.

Розничный портфель привлеченных средств ВТБ в январе-июне 2021 года вырос на 10% - 7,5 трлн рублей. Наибольший рост продемонстрировали накопительные счета и инвестиционные продукты, а также субординированные облигации банка.

ВТБ ожидает, что во втором полугодии будет наблюдаться рост депозитов в российских банках. "Хотя маловероятно, что он перекроет отток депозитов за первое полугодие. Поэтому в целом по итогам года, скорее всего, следует ожидать отрицательную динамику по депозитному бизнесу. Но главное - тренд переломится, и депозитная база будет наращиваться, что важно как индикатор стабильности и ликвидности финансовой системы", - отметил зампред.

По его словам, несмотря на возможный отток по депозитам по итогам года, в целом по классическим сберегательным продуктам, включая накопительные и текущие счета, на конец года можно ожидать позитивной динамики. "В целом на рынке в этом году объем привлеченных средств вырастет на 6-9%. ВТБ традиционно планирует расти быстрее", - добавил Печатников.

ВТБ Анатолий Печатников

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