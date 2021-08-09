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ВТБ за 7 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3 раза

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ВТБ за семь месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 154,3 млрд рублей, сообщил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.

В июле банк заработал 24,8 млрд рублей против 17,5 млрд рублей месяцем ранее.

Чистые процентные доходы ВТБ за семь месяцев составили 334,9 млрд рублей (в июле - 47,8 млрд рублей), показав прирост год к году на 26,3% благодаря увеличению кредитного портфеля и доходу от портфеля ОФЗ.

Чистые комиссионные доходы банка в январе-июле составили 92,1 млрд рублей (в июле - 14,3 млрд рублей), увеличившись на 34,1% на фоне опережающего развития брокерского бизнеса и комиссий от продажи страховых продуктов.

Расходы на резервы за семь месяцев составили 70,7 млрд рублей (за июль - 12,2 млрд рублей), снизившись на 48,5%.

Административные расходы, включая расходы на персонал, за семь месяцев выросли на 7,5%, до 112,1 млрд рублей. Рост связан в том числе с увеличением отчислений в фонд страхования вкладов и расходов на цифровую трансформацию бизнеса ВТБ.

Кредитный портфель вырос с начала года на 9,1%, в июле - на 2,3%. Средства клиентов увеличились на 17,9%, за июль - на 2,4%.

Ранее ВТБ сообщал, что во втором квартале 2021 года заработал рекордную прибыль по МСФО - 85,5 млрд рублей = благодаря росту доходов от основной деятельности и снижению отчислений в резервы.

ВТБ Михаил Коваленко

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