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ВТБ продал облигации на 10 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВТБ продал облигации на 10 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей, заявил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В июне ВТБ секьюритизировал портфель потребкредитов в размере около 45 млрд рублей, объем выпуска облигаций с залоговым обеспечением составил 35 млрд рублей.

"Для банка это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов и первая подобная сделка в стране, структурированная полностью по российскому законодательству. Облигации предназначены для широкого круга розничных инвесторов, и уже за первый месяц с начала размещения ВТБ продал бумаг на 10 млрд рублей. Ежемесячный купон по облигациям составляет 8% годовых, что соответствует доходности 8,30% годовых", - пояснил Печатников.

Размещение началось 10 июня, планируемый срок окончания размещения - 20 сентября 2021 года. Ожидаемый срок погашения бумаг - ноябрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования облигационному займу серии 01, планируемому к выпуску "СФО ВТБ РКС-1", на уровне "ruAAA.sf (EXP)".

"Оригинатором портфеля является банк ВТБ. Доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 01.01.2021. Агентство позитивно оценивает опыт банка в участии в сделках секьюритизации. В обращении находятся 6 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе "ДОМ.РФ" на общую сумму 579 млрд рублей на момент размещения облигаций, а также 3 выпуска классических (многотраншевых) ипотечных ценных бумаг, которые были выпущены банками, входящими в группу банка ВТБ. Рейтингуемая сделка является первой сделкой секьюритизации нецелевых потребительских кредитов банка", - говорилось в сообщении агентства.

ВТБ Анатолий Печатников

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