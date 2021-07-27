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"Калашников" передал создателя "Буранов" в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Создатель космических челноков "Буран" НПО "Молния" передано в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) из концерна "Калашников", сообщили в пресс-службе концерна.

Это соответствует стратегии по консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения.

НПО "Молния" входило в ГК "Калашников" с сентября 2018 года.

Концерн за это время вдвое сократил долг предприятия, а его выручку - вдвое увеличил, не допустив его банкротства, отметили в пресс-службе. "В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками", - отмечается в сообщении.

НПО "Молния" основано в 1976 году в качестве головного предприятия Минавиапрома СССР для создания планера орбитального космического корабля "Буран".

Кроме космической программы, на предприятии развивалось и военное направление: были спроектированы и созданы ракеты-мишени различных модификаций, предназначенных для отработки боевых навыков войск ПВО. До настоящего момента НПО "Молния" входило в группу компаний "Калашников". На предприятии продолжаются инженерные и конструкторские работы по созданию и совершенствованию ракет-мишеней, а также ведутся авиационно-космические разработки.

Калашников НПО Молния Минавиапром СССР КТРВ

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