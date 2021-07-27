PGNiG расторгла контракт на покупку СПГ у американской Sempra на 2 млн т

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Польская PGNiG расторгла 20-летний контракт, заключенный в 2018 году, на поставку 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год с "дочкой" американской Sempra Energy – Port Arthur LNG, которая планировала построить одноименный завод, сообщили в компании.

Предполагалось, что окончательное инвестрешение (ОИР) о строительстве данного завода будет принято в 2019 году, а запуск состоится в 2023 году. Недавно было объявлено, что ОИР будет перенесено на 2022 год.

В то же время, PGNiG и Sempra Energy подписали меморандум, который предусматривает возможности поставки 2 млн т СПГ в год из портфеля проектов Sempra LNG – на побережье Мексиканского залива и Тихоокеанского побережья Северной Америки.

В рамках документа "компании также работают над созданием системы отчетности, смягчения и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) по всей цепочке создания стоимости СПГ".

"Меморандум о взаимопонимании не носит обязательного характера и был подписан в связи с прекращением действия соглашения о купле-продаже, подписанного в 2018 году, которое предусматривало поставку 2 млн тонн СПГ в год из проекта СПГ в Port Arthur", - говорится в сообщении Sempra. PGNiG поясняет, что контракт расторгнут из-за задержки проекта.

Sempra LNG владеет 50,2% доли в Cameron LNG, где предполагается экспорт 12 млн т в год (штат Луизиана (Фаза 1), и работает с Cameron LNG над предлагаемым расширением предприятия за счет одной дополнительной линии сжижения с пропускной способностью более 6 млн т в год.

Sempra LNG, IEnova и TotalEnergies строят проект СПГ ECA мощностью 3 млн тонн в год в Нижней Калифорнии, Мексика. Фаза 1 проекта находится в стадии строительства, и первая добыча СПГ ожидается к концу 2024 года. Проект потенциального расширения находится на ранних стадиях разработки.

Однако поскольку Sempra строит этот завод на базе приемного терминала СПГ, "Газпром" и Shell как долгосрочные арендаторы мощностей терминала подали иск к Sempra, считая, что их права нарушены.

Sempra LNG также разрабатывает дополнительные объекты для СПГ на побережье Мексиканского залива и Тихоокеанского побережья Северной Америки.

PGNiG, у которой в 2022 году закончится контракт на поставку трубопроводного газа с "Газпромом", также сообщила о подписании с американскими Venture Global Plaquemines и Venture Global Calcasieu Pass об условиях закупки дополнительных 2 млн т СПГ в год в течение 20 лет: вместо 1 млн тонн в год PGNiG намеревается приобрести 1,5 млн т в год у строящегося объекта Calcasieu Pass, в то время как объем контракта Plaquemines будет увеличен с 2,5 до 4 млн тонн в год.

После внесения поправок в договоры PGNiG с Venture Global, PGNiG будет закупать у Venture Global 5,5 млн тонн СПГ в год (примерно 7,4 млрд кубометров газа в год) в течение 20 лет.

Соглашения с Venture Global подписаны на условиях FOB. Оба СПГ-завода, Calcasieu Pass и Plauemines, расположены в Луизиане. Первым будет запущен Calcasieu Pass, коммерческие поставки которого ожидаются в начале 2023 года.