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Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года

Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года
Фото: Reuters

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Польская PGNiG после получения необходимых корпоративных решений подала в "Газпром" и "Газпром экспорт" заявление о нежелании продлевать контракт на закупку газа после 2022 года, сообщила польская компания.

Контракт был заключен 25 сентября 1996 года. В соответствии с положениями контракта (газ транспортируется по газопроводу "Ямал-Европа" - ИФ), за три года до предполагаемого расторжения контракта, то есть до 31 декабря 2019 года, стороны обязаны представить декларацию о сотрудничестве после 2022 года.

"В соответствии со стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии PGNiG, в последние четыре года компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации направлений получения природного газа в Польшу", - приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Возняка.

Отмечается, что PGNiG заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и приобретает месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе, что "в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы в области расширения газопровода позволяет завершить контракт в установленные сроки в соответствии с его положениями".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Польша намерена увеличивать закупки американского СПГ. По заявлению национальной госкомпании PGNiG, он обходится на 20–30% дешевле, чем трубопроводный газ "Газпрома". Импортер планирует нарастить объемы после 2022 года. Тогда как раз истечет долгосрочный контракт с "Газпромом". В первом полугодии Польша уже сократила закупки у "Газпрома" на 28% - до 4,3 млрд кубометров.

Ранее также сообщалось, что Польша намерена перепродавать Украине американский сжиженный природный газ.

Газпром Польша

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