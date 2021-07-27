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Госэкспертиза одобрила проект центра гимнастики Алексея Немова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" выдала положительное заключение на проектные документы и результаты инженерных изысканий для строительства в Тольятти комплекса спортивной гимнастики "Немов-центр", сообщил сайт Главгосэкспертизы России.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", центр Алексея Немова площадью почти 18 тыс. кв.м. хотят построить на участке более 28 тыс. кв.м. на улице Революционной.

Предполагается, что там будут проводить как тренировки и занятия, так и соревнования национального и международного уровней.

В соответствии с техническим заданием от ноября 2020 года, проектом должны быть предусмотрены зоны проведения соревнований и тренировочного центра со спортивной ареной, складными трибунами вместимостью не менее 2 500 зрительских мест, блоком помещений для судей и официальных представителей соревнований, зоны раздевальных, восстановительного центра, предприятия питания для занимающихся, помещений медназначения и административно-инженерных служб, а также благоустройство паркинга и зон близ спортобъекта.

Застройщиком выступает ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства", проектно-изыскательные проводит ООО "Волгатрансстрой-проект" за 22,1 млн рублей.

Сообщалось, что ориентировочная стоимость проекта составит около 1,4 млрд рублей. Деньги на строительство должны быть выделены на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. Финансирование содержания здания будет решаться отдельным вопросом.

На сайте Главгосэкспертизы России сообщается, что в разработке концепции центра непосредственное участие принимает четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Немов, который начал заниматься спортомв Тольятти в детско-юношеской школе олимпийского резерва Волжского автозавода.

смб

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Алексей Немов Тольятти Самарская область Главгосэкспертиза

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