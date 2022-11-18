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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"Газпром" этой зимой может поставить в Азербайджан до 1 млрд куб. м газа

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" этой зимой может поставить в Азербайджан до 1 млрд куб. м газа, сообщила российская компания.

"15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа. Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок - до 1 млрд куб. м газа", - пишет "Газпром".

Как сообщалось, в 2021 году Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом. Договоренность предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы. Механизм позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру.

"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз. С 2010 по 2014 года Азербайджан поставлял газ в Россию. В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа для Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo). Затем "Газпром" поставлял газ в Азербайджан в 2017 и 2018 годах.

Газпром Азербайджан
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