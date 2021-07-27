ВЭБ установил объем размещения бондов в размере $550 млн

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ повысил объем размещения 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-30В с $500 млн до $550 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,38% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,41% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 3,38-3,58% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк и ВБРР.

Потенциальные инвесторы - резиденты РФ, не имеющие ограничений для участия в приобретении данных облигаций.

Техразмещение выпуска запланировано на 29 июля.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск в конце июня и включила его в первый уровень котировального списка.

В декабре 2020 года госкорпорация выходила с выпуском похожей серии, облигации тоже были валютными. Тогда эмитент разместил 5-летние бонды серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн по ставке 3,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 368,003 млрд рублей, 4 выпуска классических облигаций на 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.