Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

Wildberries попала под санкции Украины

Также под санкции попали соучредители компании Татьяна и Владислав Бакальчуки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский указом №304/2021 ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны об экономических санкциях против российской компании "Вайлдберриз", а также её подразделений на Украине, в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Соответствующий документ №304/2021 был обнародован на сайте президента в пятницу.

Помимо "Вайлдберриз", под санкции СНБО также подпал ряд организаций, связанных с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и администрацией Крыма.

Санкции введены против ООО "Вайлдберриз"("Wildberries"), которое зарегистрировано в РФ, ООО "Wildberries"(Польша), ООО "Вайлдберриз"(Армения), ООО "Вайлдберриз" (Белоруссии), ООО "Вайлдберриз"(Киргизия), ООО "Вайлдберриз" (Казахстан) и ООО "Вайлдберриз" (Украина).

Также под санкции попали некоммерческие организации, которые были зарегистрированы во Франции, но связаны с ДНР, например, НПО "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", НПО "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции" и НПО "Ассоциация Франция-Крым".

Все активы этих организаций и компаний должны быть заблокированы на территории Украины. Им запрещен транзит ресурсов и людей через Украину, им запрещено передавать технологии и права интеллектуальной собственности.

Этот же указ вводит на три года санкции в отношении Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука (соучредители общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries"), Андрея Ревяшко (директор по развитию информационных технологий "Вайлдберриз"), Алексея Кузьменко (руководитель направления "книги" той же компании). Все четверо - граждане России.

Кроме того, санкции на три года введены против гражданина Франции Фаяр Жераль-Юбер (Fayard Gerald-Hubert) - основатель некоммерческой организации "Официальный Репрезентационного центр Донецкой народной республики во Франции". Также в списке значится еще одна гражданка Франции Неан Кристель (Neant Christel), которая проживает в Донецке и является сотрудником "Международного пресс-центра Doni".

Контроль за выполнением этого решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

16 июля Данилов сообщил, что СНБО ввел санкции против девяти граждан Украины, которые включены в санкционные списки США.

Украина Wildberries Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук СНБО Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

РФПИ обещал ускорить поставки "Спутника V" Аргентине

Пандемия коронавируса

Минтруд обязал работодателей обеспечить, чтобы 80% персонала имели иммунитет к COVID-19

Что произошло за день: пятница, 23 июля

В реестр СМИ-иноагентов внесли 5 журналистов и издание The Insider

В реестр СМИ-иноагентов внесли 5 журналистов и издание The Insider

На торги выставлен узел учета, через который в "Дружбу" попала грязная нефть

На торги выставлен узел учета, через который в "Дружбу" попала грязная нефть

В больнице под Брянском уничтожали вакцину и подделывали справки о прививках

"Яндекс" устранил сбои в работе своего почтового сервиса

"Яндекс" устранил сбои в работе своего почтового сервиса

Набиуллина сообщила о первых признаках ослабления инфляции

COVID-госпиталь в подмосковном парке "Патриот" закроют 1 августа

COVID-госпиталь в подмосковном парке "Патриот" закроют 1 августа

Путин заявил о планах восстановить движение по Транссибу за пять суток

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');