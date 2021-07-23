Wildberries попала под санкции Украины

Также под санкции попали соучредители компании Татьяна и Владислав Бакальчуки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский указом №304/2021 ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны об экономических санкциях против российской компании "Вайлдберриз", а также её подразделений на Украине, в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Соответствующий документ №304/2021 был обнародован на сайте президента в пятницу.

Помимо "Вайлдберриз", под санкции СНБО также подпал ряд организаций, связанных с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и администрацией Крыма.

Санкции введены против ООО "Вайлдберриз"("Wildberries"), которое зарегистрировано в РФ, ООО "Wildberries"(Польша), ООО "Вайлдберриз"(Армения), ООО "Вайлдберриз" (Белоруссии), ООО "Вайлдберриз"(Киргизия), ООО "Вайлдберриз" (Казахстан) и ООО "Вайлдберриз" (Украина).

Также под санкции попали некоммерческие организации, которые были зарегистрированы во Франции, но связаны с ДНР, например, НПО "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", НПО "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции" и НПО "Ассоциация Франция-Крым".

Все активы этих организаций и компаний должны быть заблокированы на территории Украины. Им запрещен транзит ресурсов и людей через Украину, им запрещено передавать технологии и права интеллектуальной собственности.

Этот же указ вводит на три года санкции в отношении Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука (соучредители общества с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" ("Вайлдберриз", "Wildberries"), Андрея Ревяшко (директор по развитию информационных технологий "Вайлдберриз"), Алексея Кузьменко (руководитель направления "книги" той же компании). Все четверо - граждане России.

Кроме того, санкции на три года введены против гражданина Франции Фаяр Жераль-Юбер (Fayard Gerald-Hubert) - основатель некоммерческой организации "Официальный Репрезентационного центр Донецкой народной республики во Франции". Также в списке значится еще одна гражданка Франции Неан Кристель (Neant Christel), которая проживает в Донецке и является сотрудником "Международного пресс-центра Doni".

Контроль за выполнением этого решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

16 июля Данилов сообщил, что СНБО ввел санкции против девяти граждан Украины, которые включены в санкционные списки США.