ФАС отметила снижение цен на горячекатаный прокат на 8%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что 17 августа проведет очередное заседание по делу "Северстали" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.

Днем ранее представители компании заявили чиновникам ФАС о снижении базовых цен на горячекатаный плоский прокат на август 2021 года до 8% по сравнению с июлем.

"Мы приветствуем решение компании "Северсталь" снизить цены. Вместе с тем, расследование на рынке металлопроката относительно обоснованности повышения цен в предыдущее периоды продолжается", - прокомментировал через пресс-службу руководитель ФАС Максим Шаскольский.