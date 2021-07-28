Alphabet увеличила чистую прибыль во II квартале почти втрое

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года почти в три раза, при этом ее выручка поднялась на 62%, до очередного рекорда.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $18,5 млрд по сравнению с $7 млрд за тот же период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $27,26 с $10,13, превысив средний прогноз экспертов Уолл-стрит в $19,35.

Квартальная выручка Alphabet выросла до $61,9 млрд с $38,3 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $56,2 млрд.

Главный финансовый директор компании Рут Порат объясняет сильные квартальные результаты Alphabet "повышенной активностью пользователей в интернете", а также "повсеместным увеличением расходов рекламодателей".

Выручка сервисов Google во втором квартале выросла на 63%, до $57,07 млрд, в том числе поискового сервиса - на 68%, до $35,85 млрд.

Расходы компании на приобретение трафика повысились на 63%, до $10,93 млрд.

Рекламные доходы YouTube подскочили на 84%, до $7 млрд, выручка сервиса Google Cloud - на 54%, до $4,63 млрд.

Капитализация Alphabet выросла на 50,5% с начала 2021 года и составляет $1,83 трлн. Фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 17%.