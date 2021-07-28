Торги зерном госфонда в среду завершились без результатов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Возобновившиеся в среду торги зерном государственного интервенционного фонда РФ в первый торговый день завершились без результатов - выставленные на продажу более 24 тысяч тонн пшеницы и ячменя урожая 2015 года не нашли покупателей, следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Пшеница предлагалась по цене 14 400-14 900 рублей за тонну, ячмень - по 13 100 рублей. Зерно хранится на элеваторах Новосибирской, Омской и Кемеровской областей.

Следующие торги запланированы на четверг. На них выставляется 23 355 тонн зерна. Это пшеница урожая 2014-2015 годов и ячмень урожая 2013-2014 годов.

По данным госагента фонда - "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), в фонде в настоящее время хранится 86 029 тонн зерна.

Торги зерном госфонда в соответствии с распоряжением правительства от 31 марта 2020 года начались 7 августа 2020 года и были приостановлены 27 ноября, за этот период было продано 176 933 тонн зерна почти на 2,1 млрд рублей. Торги возобновились 20 января 2021 года. За период по 18 февраля было всего два результативных торговых дня, продано 18 495 тонн зерна на 207,7 млн рублей. После этого торги не назначались.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает его подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Как сообщалось, Минсельхоз предлагает создать на базе интервенционного фонда зерна фонд продовольственной пшеницы и ржи для обеспечения производителей муки. Ранее фонд формировался не только за счет продовольственной пшеницы и ржи, но и за счет кукурузы и ячменя, а также фуражной пшеницы. Предлагается сформировать неснижаемый запас пшеницы и ржи в размере 3 млн тонн, что соответствует потребности производителей муки в зерне на 2-3 месяца. Закупать зерно предполагается на биржевых торгах по рыночной цене, а продавать - при возникновении резкого роста цен на зерно по сравнению с уровнем за аналогичный период предыдущего года - по цене не ниже закупочной.