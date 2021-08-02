"Объединенная зерновая компания" начинает закупки пшеницы на бирже

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания") со 2 августа запускает на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа") товарные аукционы по закупке и поставке пшеницы.

Организатором аукционов является ООО "ОЗК Трейдинг" (ранее - ООО "ОЗК Юг") - трейдинговое подразделение группы ОЗК.

Как сообщается в материалах НТБ, в первый день торгов планируется закупить пшеницу 4 класса (протеин 12,5%) - 5 тыс. тонн для поставки железнодорожным транспортом и 3 тыс. тонн - автомобильным. Пункт назначения - Новороссийск (НКХП).

Стартовая цена аукциона - 14 300 рублей за тонну.

Как заявлял в начале июня в интервью "Интерфаксу" генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев, запуск торгов позволит в дальнейшем сформировать рыночный индикатор стоимости российской пшеницы, который может быть использован для расчетов по инструментам товарного срочного рынка - по форвардным и фьючерсным контрактам.

ОЗК создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция), на основе которого ВТБ создает свой зерновой холдинг.

НТБ учреждена в июле 2002 года для организации биржевого товарного рынка группы "Московская биржа". В состав акционеров НТБ входят "Московская биржа", ОЗК, Союз сахаропроизводителей России и другие. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.