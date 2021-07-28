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ВТБ предоставил 70 млн рублей орловскому "Элитпаку" на проект по переработке круп и зерновых

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Орловский производитель круп, муки и макаронных изделий ООО "Элитпак" привлек кредит ВТБ на 70 млн рублей для строительства нового производства по переработке круп и зерновых, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Средства предоставлены на 7 лет при обеспечении Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 48 млн рублей и поручительстве региональной гарантийной организации на сумму 1 млн рублей.

Первую производственную линию мощностью свыше 3 тыс. тонн изделий в год планируется запустить в 2022 году. К 2025 году компания планирует увеличить объем выпуска продукции до 5 тыс. тонн в год. Новое производство позволит дополнительно создать 35 рабочих мест.

"Спрос на продукцию нашей компании активно растет за счет качества изделий, расширения линейки продукции и увеличения географии продаж. Новое предприятие будет специализироваться на переработке гороха, ячневой, перловой и пшеничной круп. Мы намерены расширить географию продаж за счет новых городов присутствия в ЦФО и экспорта товаров в страны ближнего зарубежья. Дополнительно мы намерены усилить наше участие в госзакупках", - приводятся в сообщении слова директора "Элитпака" Светланы Исаевой.

ООО "Элитпак" зарегистрировано в Орле в 2004 году. Основным видом деятельности является производство фасованных круп, хлопьев, злаков "ЭлитПак", "Большой куш", "Эконом". Согласно материалам аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит Максиму Харламову. Выручка "Элитпака" в 2020 году составил 21,7 млн рублей, чистая прибыль - 15 млн рублей.

ВТБ по итогам I квартала 2021 года занимает 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ВТБ

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