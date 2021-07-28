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ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВВП РФ во II квартале 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 10,1% к II кварталу 2020 года и на 1,5% к II кварталу 2019 года., говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой активности".

Министерство также указывает, что ВВП России в июне 2021 года вырос на 8,5% в годовом выражении.

Минэкономразвития незначительно повысило свою оценку годового роста ВВП в мае - до 11,1% с 10,9%, в апреле рост оценивался в 10,8%.

"В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% год к году (г/г; к июню 2019 года - плюс 1,9%), по итогам II квартала 2021 года - 10,1% г/г (плюс 1,5% ко II кварталу 2019 года)", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, в I квартале 2021 года, по данным Росстата, ВВП в годовом выражении снизился на 0,7%.

Скачок ВВП во II квартале объясняется низкой базой прошлого года - во II квартале 2020 года экономика упала на 7,8% по сравнению со II кварталом 2019 года. В III квартале 2020 года падение замедлилось до 3,5%, поэтому в третьем квартале текущего года темпы роста в годовом выражении существенно снизятся по сравнению со вторым кварталом.

"В то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная причина - более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом", - отмечают в Минэкономразвития.

Ранее, в июле, Минэкономразвития в июле повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8% с 2,9%. При этом ЦБ на прошлой неделе еще больше повысил свой прогноз в отношении роста российской экономики в 2021 году - до 4-4,5% с 3-4%, и даже новый прогноз Минэкономразвития не попадает в этот интервал.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и также не попадает в интервал ЦБ (2-3%), прогноз министерства на 2023 год равняется 3,0%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Таким образом, ЦБ более оптимистичен относительно отскока экономики в 2021 году, но пессимистичнее в отношении поствосстановительного роста в 2022-2023 годах.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июня, в 2021 году предполагает рост на 3,7%, в 2022 году - лишь на 2,0%.

Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова заявила, что потенциал восстановления российской экономики еще не исчерпан и до конца года ожидается продолжение ее роста.

Минэкономразвития

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