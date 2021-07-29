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Ford отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

Ford отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале
Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Автоконцерн Ford отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале, несмотря на сокращение объема производства в два раза из-за глобальной нехватки микрочипов. Об этом сообщает Associated Press.

Компания указала, что добилась такого результата из-за сокращения расходов и повышения цен на свои автомобили. До этого в Ford ожидали убытков по итогам II квартала.

Выручка корпорации составила $26,8 млрд. Текущий прогноз по годовому доходу Ford до уплаты налогов составляет около $10 млрд.

Ранее руководители Ford и других автомобильных компаний прогнозировали, что нехватка полупроводников начнет ослабевать в III квартале, но предупреждали, что ситуация остается нестабильной.

Ford США

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