Глава ФРС признал, что рост инфляции в США превысил прогнозы

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва.

Инфляция, вероятно, "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал он в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания американского ЦБ.

Однако рост цен почти полностью является результатом открытия экономики, отметил он. Скачок отложенного спроса застал компании врасплох, и они не в состоянии удовлетворить возникший спрос полностью. Многие фирмы не могут найти достаточно сотрудников или у них не хватает сырья, что мешает им производить больше товаров и услуг.

"Проблемы с поставками оказались значительнее, чем ожидалось", - сказал Пауэлл. Но как только они исчезнут, и экономика вернется в нормальное русло, цены, вероятно, снизятся. По его словам, основная часть недавних повышений цен компаниями, скорее всего, является разовым явлением.

Индекс потребительских цен (индекс PCE), на который ориентируется Федрезерв, в мае подскочил на 3,9% относительно того же месяца прошлого года. Это стало максимальным повышением за 13 лет. Данные за июнь министерство торговли опубликует в пятницу.

Глава ФРС вновь заявил, что инфляция, вероятно, снизится в следующем году или около того и вернется ближе к целевому уровню 2%.

При этом он не назвал точных дат. "Мы не очень уверены в сроках", - сказал Пауэлл, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Он предположил, что инфляция останется высокой в "краткосрочной перспективе", но снизится в "среднесрочной перспективе". Однако эти термины оставляют много простора для интерпретации, отмечается в статье.

Пауэлл сказал, что ФРС приближается к тому моменту, когда она начнет сворачивать действия по поддержке экономики США, но он также дал понять, что до принятия такого решения пройдет еще не один месяц.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июльского заседания. Это решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

Также ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе гособлигации (US Treasuries) на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

При этом в сообщении по итогам заседания отмечалось, что это заявление впервые было сделано в декабре прошлого года, и с тех пор экономика показала прогресс в достижении данных целей, и ФРС продолжит оценку этого прогресса на следующих заседаниях.

Это указывает на то, что Федрезерв может начать постепенное сокращение объемов программы покупки облигаций позднее в текущем году, отмечают аналитики.