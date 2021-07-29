Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-1%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий импульс среды благодаря позитивной динамике мировых площадок и нефти (Brent закрепляется выше $75 за баррель) на фоне итогов заседания Федрезерва США, а также благодаря внутренним позитивным новостям; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-1%, при этом растут бумаги Сбербанка после выхода сильного квартального отчета по МСФО.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3797,79 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1632,02 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 73,31 рубля (-0,17 рубля).

По оценке Минэкономразвития, ВВП РФ в июне 2021 года вырос на 8,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой активности". Во II квартале 2021 года, по оценке министерства, рост ВВП РФ составил 10,1% к II кварталу 2020 года и 1,5% к II кварталу 2019 года, а за первое полугодие 2021 года ВВП вырос на 4,6%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1%), "Татнефти" (+1%), ПАО "Полюс" (+1%), Polymetal (+1%), ВТБ (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), Московской биржи (+0,1%).

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО до 325,3 млрд руб. при прогнозе на уровне 300,6 млрд руб. после прибыли 166,7 млрд руб. годом ранее. По итогам первого полугодия Сбербанк нарастил чистую прибыль по МСФО до 629,8 млрд руб., тогда как ожидалось 605,1 млрд руб. (годом ранее прибыль составила 287,2 млрд руб.).

Чистая прибыль "Магнита" во II квартале сократилась на 6%, до 12,073 млрд руб., что оказалось на уровне прогноза (12,07 млрд руб.).

Подешевели расписки TCS Group (-0,4%), Ozon (-0,3%), акции АФК "Система" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Ритейлер "О'Кей" (-0,3%) во II квартале 2021 года увеличил чистую розничную выручку на 6,1% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 44,437 млрд рублей.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон слабо позитивный: доллар теряет позиции после довольно "мягких" заявлений ФРС, нефть и азиатские индексы акций растут, власти Китая успокаивают рынок относительно последних действий в отношении образовательных компаний и IT-гигантов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что будущие решения по ДКП зависят от динамики распространения штамма коронавируса "дельта" и замедления темпов восстановления экономики. Участники рынка хотели услышать что-либо по срокам начала сокращения программы количественного смягчения, однако Пауэлл подчеркнул, что хотел бы для начала получить сильные показатели занятости. Иными словами, экономика движется в нужном направлении, но условия для начала обсуждения изменений в программе покупки облигаций пока не наступили. Соответственно, активность покупателей на российском рынке должна сохраниться.

В США в четверг, кроме традиционных данных по первичным обращениям за пособием по безработице в 15:30 по московскому времени, выйдет оценка ВВП за II квартал (ожидается рост на 8,6% относительно I квартала), отмечает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает роста индекса МосБиржи к 3800 пунктам на фоне благоприятной ситуации на товарных рынках при поддержке внутренних новостей.

Способствовали повышению глобального аппетита к риску восстановление инфляционных ожиданий в США, вызванное мягкой риторикой ФРС по итогам завершившего заседания. Пока ФРС даже не обсуждает возможность повышения ключевой ставки, а сворачивание стимулов, по мнению Пауэлла, не является перспективой ближайшего времени. Таким образом, можно ожидать, что регулятор пока настроен сворачивать стимулы не ранее конца года, да и то склонен делать это весьма осторожно и плавно. В целом итоги заседания ФРС позволили инвесторам с большим оптимизмом смотреть на товарные рынки, причем наиболее активно отреагировали цены на драгоценные металлы, вернувшиеся к росту.

Продолжающийся рост товарных рынков позволит индексу МосБиржи в четверг продолжить движение к отметке 3800 пунктов. Финотчетности Сбербанка, "Магнита" и Mail.ru, как ожидается, также смогут оказать поддержку рынку, считает аналитик.

В США в среду индексы акций изменились на 0,02-0,7% на итогах заседания ФРС и отчетах компаний. Прибыль 89% входящих в индекс S&P 500 компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков, согласно данным Refinitiv.

Решение ФРС по процентной ставке

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, что совпало с прогнозами. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Глава Федрезерва Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция, вероятно, "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал он в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания американского ЦБ.

Индекс потребительских цен (индекс PCE), на который ориентируется Федрезерв, в мае подскочил на 3,9% относительно того же месяца прошлого года. Это стало максимальным повышением за 13 лет. Данные за июнь министерство торговли опубликует в пятницу.

Глава ФРС вновь заявил, что инфляция, вероятно, снизится в следующем году или около того и вернется ближе к целевому уровню 2%. При этом он не назвал точных дат. "Мы не очень уверены в сроках", - сказал Пауэлл, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Пауэлл также сказал, что ФРС приближается к тому моменту, когда она начнет сворачивать действия по поддержке экономики США, но он также дал понять, что до принятия такого решения пройдет еще не один месяц.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 2,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг растут на данных о снижении запасов энергоносителей в США; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $75,23 за баррель (+0,7% и +0,4% в среду), сентябрьская цена WTI - $72,92 за баррель (+0,7% и +1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,09 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина снизились на 2,25 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,24-1,3 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,09 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,7-1,6 млн).

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США показывает, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.