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Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 17,4%, до 30 млрд руб.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Совокупная выручка Mail.ru Group во II квартале 2021 года увеличилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,99 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель EBITDA составил 6,66 млрд руб., что на 10,5% ниже по сравнению со II кварталом 2020 года.

Выручка превзошла ожидания аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 29,84 млрд рублей. В свою очередь EBITDA оказалась чуть хуже консенсус-прогноза, согласно которому этот показатель мог составить 6,76 млрд руб.

Кроме того, Mail.ru Group подтвердила прогноз на 2021 год по выручке и рентабельности EBITDA, следует из финансового отчета интернет-холдинга.

"Наши стратегические приоритеты остаются неизменными, и мы подтверждаем свои цели на 2021 год - обеспечение выручки в размере 127-130 млрд руб. и улучшение рентабельности по EBITDA в годовом сопоставлении", - говорится в сообщении компании.

Прогноз на 2021 год Mail.ru Group представила в начале марта, в рамках публикации финансовых результатов за IV квартал и весь 2020 год.

Сообщалось, в частности, что Mail.ru Group ожидает по итогам 2021 год роста выручки на 18-21% - до 127-130 млрд рублей, а также повышения рентабельность по EBITDA по сравнению с 2020 годом.

Тогда же Mail.ru Group сообщала, что ожидает роста выручки международного игрового бренда My.Games двузначными показателями (в 2020 году выручка проекта увеличилась на 30% - до 40,76 млрд рублей и составила 38% от общей выручки Mail.ru Group). Также холдинг прогнозировал рост выручки образовательных активов Skillbox и GeekBrains более чем на 30% - до 8-9 млрд рублей (в 2020 году выручка этих проектов составила 6,1 млрд рублей).

По итогам 2020 года выручка Mail.ru Group повысилась на 21,2% - до 107,4 млрд рублей. EBITDA компании сократилась на 7,3% - до 26,98 млрд рублей. Рентабельность составила 25,1%.

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Mail.ru Group

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