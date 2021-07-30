Количество абонентов платного ТВ в РФ увеличилось на 1,7%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Количество абонентов платного телевидения в РФ во II квартале 2021 года увеличилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,1 млн домохозяйств, говорится в исследовании аналитического агентства TelecomDaily.

На конец отчетного периода проникновение сервисов платного ТВ составило 81%.

Согласно данным аналитиков, лидерство по количеству абонентов в этом сегменте сохраняет "Триколор" - 12,26 млн. Также в топ-3 по абонентам вошли "Ростелеком" (10,71 млн) и "МТС" (4,45 млн). Средний чек на абонента (ARPU) составил 194 рубля без учета НДС.