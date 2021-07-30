ВТБ во втором квартале получил рекордные 85,5 млрд руб. по МСФО

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в апреле-июне побил рекорд первого квартала по чистой прибыли, заработав 85,5 млрд рублей по МСФО благодаря росту доходов от основной деятельности и снижению отчислений в резервы, свидетельствует отчетность госбанка.

Финансовый результат превзошел ожидания аналитиков: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал 75,3 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале.

В целом за первое полугодие чистая прибыль ВТБ составила 170,6 млрд рублей, показав прирост в 4 раза год к году.

"После рекордного первого квартала (85,1 млрд рублей - ИФ) у нас рекордный второй квартал и рекордное первое полугодие с точки зрения финансовых результатов группы", - заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он указал, что прирост прибыли в большей степени связан с генерацией основных доходов и в меньшей степени - с динамикой резервов.

Пьянов также сообщил, что банк улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей.

"Это означает, что в принципе во втором полугодии мы заработаем меньше, чем в первом, это 125 млрд рублей", - сказал он.

Чистые процентные доходы группы в первом полугодии выросли на 21%, составив 306 млрд рублей. Во втором квартале этот показатель вырос также на 21%, до 160,4 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы в первом полугодии выросли на 38%, до 84 млрд рублей. Во втором квартале чистые комиссионные доходы выросли на 60%, до 45,5 млрд рублей.

Прочие операционные доходы в январе-июне составили 15 млрд рублей против убытка в размере 22 млрд рублей годом ранее.

Расходы на резервы группы сократились в январе-июне до 54 млрд рублей со 114 млрд рублей годом ранее. При этом во втором квартале они выросли до 32 млрд рублей с 22,6 млрд рублей в первом квартале.

Пьянов отметил, что ВТБ еще не распускал макропоправку по МСФО 9 и перенес эту дискуссию на второе полугодие, чтобы посмотреть на последствия третьей волны COVID-19.

Административно-управленческие расходы ВТБ ускорили свой рост во втором квартале - до 8,8% с 1,2% в первом квартале. В целом за полугодие расходы составили 135,6 млрд рублей, показав прирост на 5%. Банк прогнозирует, что в этом году его расходы вырастут на 10%.

Чистая процентная маржа ВТБ по итогам первого полугодия составила 3,8% против 3,7% годом ранее. Банк повысил прогноз по марже на этот год до 3,7% с прежних ожиданий 3,5%.

Стоимость риска снизилась до 0,8% с 1,7% в первом полугодии 2020 года. Во втором квартале этот показатель составил 1% против 0,7% в первом квартале. В этом году ВТБ ожидает стоимость риска на уровне или ниже 1%.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ во втором квартале вырос на 4% (в первом квартале он сократился на 2%). В целом в первом полугодии рост составил 2,2%.

Розничный кредитный портфель во втором квартале ускорил рост до 6% с 4% в первом квартале, с начала года рост составил 11%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле ВТБ на конец июня составила 4,8%, не изменившись по сравнению с первым кварталом.

Достаточность капитала Н20 ВТБ на конец июня составила 12,4% против 12,07% в первом квартале благодаря размещению субординированных облигаций, превысив минимальный уровень в 11,5%.