Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:36Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееСтрельба из лука08:45Женщины, Финал  Южная Корея РоссияПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 4 августа сохранится на уровне $31,4 за тонну

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 4 августа не изменится и составит $31,4 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень также сохранится на предыдущем уровне - $38,5 за тонну, на кукурузу - снизится до $49,6 (с $49,9) за тонну.

Новые ставки будут действовать по 10 августа.

В РоссииВласти Удмуртии призвали не вывозить зерно из региона из-за дефицитаВласти Удмуртии призвали не вывозить зерно из региона из-за дефицитаЧитать подробнее

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу и ячмень цены составили, как и неделей ранее, $244,9 и $240 за тонну соответственно, на кукурузу - $255,9 ($256,4 за тонну).

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) превысит 48 млн тонн. Прогноз на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн.

Минсельхоз РФ

Новости по теме

Новости

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

ВТБ получил 2,6 млрд рублей от продажи гостиницы "Пекин"

Рубль на старте торгов в пятницу слегка снижается к доллару и евро

Рынок акций США вырос несмотря на слабые экономические данные

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Цена газа в Европе взлетела до $505 за тысячу кубометров

"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');