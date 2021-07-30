Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 4 августа сохранится на уровне $31,4 за тонну

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 4 августа не изменится и составит $31,4 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень также сохранится на предыдущем уровне - $38,5 за тонну, на кукурузу - снизится до $49,6 (с $49,9) за тонну.

Новые ставки будут действовать по 10 августа.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу и ячмень цены составили, как и неделей ранее, $244,9 и $240 за тонну соответственно, на кукурузу - $255,9 ($256,4 за тонну).

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) превысит 48 млн тонн. Прогноз на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн.