Минсельхоз сообщил об увеличении на треть кредитования полевых работ в АПК

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В России к 27 июля 2021 года кредитование сезонных полевых работ увеличилось в годовом измерении на 32,6%, банки к этому моменту выделили сельхозпроизводителям 462,7 млрд рублей кредитов, сообщил Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал аграриям 346,2 млрд рублей, Сбербанк - 116,5 млрд рублей.

За аналогичный период 2020 года кредитование составило 349,1 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - 245,2 млрд рублей, Сбербанка - 103,9 млрд рублей.

Как сообщалось в национальном докладе о выполнении госпрограммы развития сельского хозяйства в 2020 году со ссылкой на информацию Россельхозбанка и Сбербанка, за весь 2020 год на кредитование сезонных полевых работ было выдано 699,64 млрд рублей, что на 29% больше, чем в 2019 году. Доля Россельхозбанка составила 72%, Сбербанка - 28%. Россельхозбанк увеличил кредитование на 31%, Сбербанк - на 23%.