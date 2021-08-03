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Поездка в отпуск оказалась не по карману почти 30% граждан в ЕС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Около 30% граждан стран Евросоюза старше 16 лет не могут себе позволить поездку на отдых в летний отпуск, сообщила в понедельник Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП).

"Отпускная поездка не должна быть роскошью для избранных. Пока многие работники наслаждаются отдыхом со своими друзьями и семьями, миллионы других не имеют такой возможности из-за низких зарплат", - заявил заместитель генерального секретаря ЕКП Эстер Линч, комментируя проведенный конфедерацией анализ экономического положения населения стран ЕС с доходом ниже среднего.

В документе, опубликованном ЕКП, приводится динамика по странам ЕС разрыва между доходами выше и ниже среднего с 2010 по 2019/20 годы (данных за 2021 год нет), свидетельствующая, что миллионы работников с низкой зарплатой, особенно получающие гарантированную законом минимальную зарплату, находятся в состоянии бедности в 16 государствах ЕС. Конфедерация также приводит данные Еврокомиссии о том, что 22 млн работников в Евросоюзе зарабатывают меньше 60% от среднего дохода.

Соответственно, указывают в ЕКП, "неравенство по части отпусков между работниками с доходом ниже среднего и с доходом выше среднего увеличилось за прошедшее десятилетие в 16 государствах-членах ЕС".

Как результат 28% граждан стран ЕС, по данным ЕКП, не могут позволить себе неделю отпуска вне дома. В конфедерации заявляют, что хуже всего ситуация обстоит в Греции, Румынии, Хорватии, на Кипре и в Словакии.

"Рост неравенства в сфере отпусков показывает, что выгоды экономического роста в Европе за последнее десятилетие распределялись несправедливо", - подчеркнул Линч.

ЕКП настаивает на остроте проблемы "отпускного неравенства" в рамках предпринимаемых конфедерацией усилий продвинуть свои предложения в европейскую директиву об адекватных минимальных зарплатах и коллективном договоре, проект которой будет рассматриваться Европейским парламентом по завершении летних каникул.

ЕС Европейская конфедерация профсоюзов

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