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Alibaba сократила квартальную прибыль и увеличила выручку

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В I финансовом квартале, который завершился в июне, китайская Alibaba Group Holding сократила чистую прибыль, но увеличила выручку на фоне роста бизнесов в сфере электронной коммерции и "облачных" вычислений.

Чистая прибыль компании за отчетный квартал составила 45,1 млрд юаней ($7 млрд), или 16,38 юаня в расчете на ADS, против 47,6 млрд юаней, или 17,36 юаня на ADS годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 16,60 юаня в расчете на ADS по сравнению с 14,82 юаня годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 14,33 юаня.

Выручка Alibaba в минувшем финквартале увеличилась до 205,7 млрд юаней по сравнению со 153,8 млрд юаней годом ранее. Эксперты в среднем ожидали показатель на уровне 209,1 млрд юаней.

Выручка ключевого бизнеса в сфере электронной коммерции выросла на 35%, до 180,2 млрд юаней, в сфере "облачных" технологий - на 29%, до 16,1 млрд юаней.

Годовая аудитория пользователей розничных сервисов Alibaba в Китае увеличилась за 12 месяцев, завершившихся 30 июня, на 45 млн человек и достигла около 1,18 млрд человек.

Число пользователей компании в Китае, проявляющих активность не реже раза в месяц и получающих доступ к сервисам с мобильных устройств, выросло на 23 млн за квартал и на 79 млн за год и достигло 925 млн человек.

Компания сообщила, что увеличивает объем программы обратного выкупа акций до $15 млрд с $10 млрд. Это крупнейшая программа в истории Alibaba, на текущий момент компания выкупила ADS на сумму около $3,7 млрд c 1 апреля.

Котировки ADR Alibaba в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг теряют 0,9%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года снизилась на 14%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Alibaba Китай Taobao

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