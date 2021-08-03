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Котировки нефти замедлили снижение к вечеру

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок к вечеру вторника замедляют снижение после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

К 18:45 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,78%), до $72,32 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,84 (1,18%), до $70,42 за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу последствий распространения штамма коронавируса "дельта" в странах Азии, в том числе в Китае. Инвесторы беспокоятся, что это вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на сырье. 2 августа власти Индонезии, крупнейшего потребителя бензина в Азии, решили продлить санитарные ограничения. С 3 по 25 июля - первой волны карантинных мер, Индонезия сократила импорт бензина почти на четверть, сообщает Bloomberg.

Ралли цен на нефть в 2021 году, в результате которого как WTI, так и Brent подорожали примерно на 48% с начала года, было вызвано оживлением экономики на фоне возобновления работы предприятий и роста потребительского спроса на бензин, особенно в странах, где успешно идет вакцинация от коронавируса, сказал WSJ основатель Sevens Report Том Эссей.

Дисциплина участников сделки ОПЕК+ также позитивно повлияла на ситуацию на рынке, отмечает он.

"Если последнее, скорее всего, останется неизменным в ближайшие месяцы и кварталы, то первое вызывает все больше сомнений, учитывая потенциальное влияние ограничительных мер для противодействия распространению штамма "дельта", а также неопределенность экономических тенденций", - считает Эссей.

Brent WTI Китай Индонезия коронавирус

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