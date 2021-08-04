Рынок акций США вырос на оптимизме вокруг отчетов компаний

Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 закрылся на рекордном максимуме благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным.

Тем не менее опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма "дельта" коронавируса, вызывающего инфекцию COVID-19, для мировой экономики, омрачают настрой инвесторов.

Участники рынка находятся в ожидании новых катализаторов, способных придать направление движению рисковых активов. В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в июле. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 845 тысяч. В июне показатель вырос на 850 тысяч.

Федеральная резервная система (ФРС) может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на американском рынке труда, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер.

Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., американский рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил Уоллер в интервью CNBC.

По словам Уоллера, ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре.

"Все зависит от того, какими будут следующие два отчета по рынку труда, - отметил Уоллер. - Если они будут столь же сильными, как июньские данные, можно будет говорить о достижении необходимого прогресса на рынке труда. Если же нет, то Федрезерву, вероятно, придется отложить сокращение объемов выкупа на пару месяцев".

Заказы промышленных предприятий США в июне 2021 года выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны, обнародованные во вторник.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя на 1% в прошлом месяце, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

В мае, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий увеличились на 2,3%, а не на 1,7%, как сообщалось ранее.

Между тем опубликованные в понедельник статданные, показавшие замедление темпов роста активности в производственном секторе США, могут быть сигналом того, что пик подъема в американской экономике уже пройден, говорится в обзоре экспертов NAB.

Индекс ISM Manufacturing в июле снизился до минимальных за шесть месяцев 59,5 пункта с 60,6 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 60,9 пункта. Значение ISM Manufacturing выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в секторе, и индекс остается выше этой отметки уже 14 месяцев подряд.

Акции Under Armour Inc. подскочили на 7,5% по итогам торгов во вторник. Американский производитель спортивной одежды вернулся к чистой прибыли во втором квартале и повысил прогноз на 2021 год.

Цена бумаг ConocoPhillips поднялась на 2,3%. Американская нефтяная компания увеличила чистую прибыль в семь раз во втором квартале текущего года, скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Бумаги Eli Lilly & Co. подорожали 3,8%. Американская фармацевтическая компания во втором квартале зафиксировала небольшое снижение чистой прибыли, при этом скорректированная прибыль выросла, но не оправдала ожиданий рынка.

Котировки акций Ralph Lauren Corp. выросли на 6,1%. Американский дом моды вернулся на прибыльный уровень в первом квартале 2021 финансового года, причем результаты превзошли ожидания рынка.

Капитализация Warner Music Group Corp. (WMG) повысилась на 1%. Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира в третьем финансовом квартале получила чистую прибыль по сравнению с убытком годом ранее, выручка выросла на 33%.

Акции DuPont de Nemours Inc. подешевели на 0,4%. Американская химическая компания получила чистую прибыль во втором квартале текущего года против убытка годом ранее и увеличила выручку на 26%.

Котировки бумаг Nikola Corp. упали на 8,7%. Американский производитель электрогрузовиков увеличил чистый убыток во втором квартале 2021 года на 24%, однако скорректированный показатель был лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Marriott International Inc. снизилась на 1,6%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети вернулся на прибыльный уровень во втором квартале на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом.

Бумаги Marvell Technology Group Ltd. прибавили в цене 1,3%. Компания, выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы, планирует приобрести стартап Innovium за $1,1 млрд.

Котировки ADR Alibaba Group Holding Ltd. в ходе торгов в Нью-Йорке потеряли 1,4%. Китайский интернет-гигант сократил чистую прибыль, но увеличил выручку в первом финансовом квартале на фоне роста бизнесов в сфере электронной коммерции и "облачных" вычислений.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 278,24 пункта (0,8%) и составил 35116,4 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 35,99 пункта (0,82%), поднявшись до рекордных 4423,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,23 пункта (0,55%) и составил 14761,29 пункта.