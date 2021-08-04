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Завод Rolls-Royce достанется британскому концерну, а не "Трансмашхолдингу"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Корпорация Rolls-Royce подписала соглашение о продаже норвежского производителя дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines британскому инжиниринговому концерну Langley Holdings за 63 млн евро.

Сделку планируется закрыть до конца 2021 года, норвежское правительство поставлено в известность о достигнутых договоренностях, говорится в релизе Rolls-Royce.

У Bergen Engines 900 сотрудников, в том числе 650 на главной производственной площадке в Хордвикнесете. Выручка компании в 2020 году составила около 200 млн евро.

Помимо поступлений от сделки, Rolls-Royce удержит свободные денежные ресурсы Bergen в размере 40 млн евро.

В феврале этого года Rolls-Royce договорилась о продаже Bergen с другим претендентом – российским "Трансмашхолдингом". Однако в конце марта правительство Норвегии решило остановить продажу предприятия "Трансмашхолдингу", сочтя, что интересы национальной безопасности могут оказаться под угрозой. В конце мая совладелец ТМК Андрей Бокарев говорил журналистам, что "Трансмашхолдинг" продолжает прорабатывать вопрос о покупке Bergen Engines с Rolls-Royce.

"Еще пока не считаем, что закончена эта сделка. Занимаемся вместе с продавцом. Англичане сами разбираются с норвежцами. Это же в их интересах в первую очередь", - отмечал Бокарев.

ТМХ за счет этой покупки рассчитывала "расширить присутствие на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей для автономных энергетических систем, обеспечивающих электричеством небольшие населенные пункты и крупные предприятия". Российский МИД называл аргументы, которые норвежские власти приводили в обоснование своего решения запретить сделку с ТМХ, надуманными.

Штаб-квартира Langley расположена в Великобритании, концерн также присутствует в Германии, Италии, Франции, США. Компанию в 1975 году основал Энтони Лэнгли, она до сих пор остается в семейном владении. Среди клиентов Langley - министерство обороны Великобритании (она оснащает оборудованием подводные лодки).

Rolls-Royce Bergen Engines Langley Holdings Трансмашхолдинг

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