Поиск
AНачало в 16:15Великобритания Великобритания2 : 2Дания ДанияОвертаймBНачало в 16:15США США3 : 0Казахстан КазахстанОконченподробнееAНачало в 20:15Швейцария ШвейцарияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Финляндия ФинляндияНорвегия Норвегия

ТМХ продолжил прорабатывать с Rolls-Royce покупку у нее завода в Норвегии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) продолжает прорабатывать вопрос о покупке норвежского производителя дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines с продавцом актива – британской корпорацией Rolls-Royce.

"Еще пока не считаем, что закончена эта сделка. Занимаемся вместе с продавцом. Англичане сами разбираются с норвежцами. Это же в их интересах в первую очередь", - сообщил журналистам совладелец ТМХ Андрей Бокарев во вторник.

В конце марта правительство Норвегии решило остановить продажу предприятия "Трансмашхолдингу". По словам министра юстиции этой страны Моники Мэланн, "интересы национальной безопасности могут оказаться под угрозой". ТМХ тогда заявлял, что разочарован таким решением.

О покупке завода в Бергене международное подразделение "Трансмашхолдинга" - TMH International - договорилось с Rolls-Royce в феврале. За счет сделки российская компания рассчитывала "расширить присутствие на мировом рынке дизелей, прежде всего - газовых двигателей для автономных энергетических систем, обеспечивающих электричеством небольшие населенные пункты и крупные предприятия".

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира. Чистые поступления по сделке британскому концерну оценивались примерно в 150 млн евро, она должна была быть завершена во II полугодии 2021 г.

В апреле Бокарев уже комментировал ситуацию. "Будем сделку пытаться до конца довести, компенсаций требовать не будем точно", - заявлял он тогда "Интерфаксу". По его словам, ТМХ не понес финансовых потерь.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".

Помимо Бокарева совладельцами ТМХ выступают Искандар Махмудов, а также глава совета директоров группы Дмитрий Комиссаров и генеральный директор компании Кирилл Липа (у структур бизнесменов в объединенной корпорации - 79,4%). Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

Норвегия Трансмашхолдинг ТМХ Bergen Engines Rolls-Royce

Новости по теме

Новости

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Нефтяные цены начали снижаться

Нефтяные цены начали снижаться

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину

"Газпром" опять не заинтересовался шансом нарастить транзит через Украину
Пандемия коронавируса

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

Минфин отметил, что экономика РФ растет выше ожиданий

Минфин отметил, что экономика РФ растет выше ожиданий
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Белавиа" прекратит летать в Париж и Лондон до 30 октября

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Finnair и Air France перестанут летать над Белоруссией

Володин предостерег, что осужденные не восполнят дефицит рабочих на стройках

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');