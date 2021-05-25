ТМХ продолжил прорабатывать с Rolls-Royce покупку у нее завода в Норвегии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" (ТМХ) продолжает прорабатывать вопрос о покупке норвежского производителя дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines с продавцом актива – британской корпорацией Rolls-Royce.

"Еще пока не считаем, что закончена эта сделка. Занимаемся вместе с продавцом. Англичане сами разбираются с норвежцами. Это же в их интересах в первую очередь", - сообщил журналистам совладелец ТМХ Андрей Бокарев во вторник.

В конце марта правительство Норвегии решило остановить продажу предприятия "Трансмашхолдингу". По словам министра юстиции этой страны Моники Мэланн, "интересы национальной безопасности могут оказаться под угрозой". ТМХ тогда заявлял, что разочарован таким решением.

О покупке завода в Бергене международное подразделение "Трансмашхолдинга" - TMH International - договорилось с Rolls-Royce в феврале. За счет сделки российская компания рассчитывала "расширить присутствие на мировом рынке дизелей, прежде всего - газовых двигателей для автономных энергетических систем, обеспечивающих электричеством небольшие населенные пункты и крупные предприятия".

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира. Чистые поступления по сделке британскому концерну оценивались примерно в 150 млн евро, она должна была быть завершена во II полугодии 2021 г.

В апреле Бокарев уже комментировал ситуацию. "Будем сделку пытаться до конца довести, компенсаций требовать не будем точно", - заявлял он тогда "Интерфаксу". По его словам, ТМХ не понес финансовых потерь.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".

Помимо Бокарева совладельцами ТМХ выступают Искандар Махмудов, а также глава совета директоров группы Дмитрий Комиссаров и генеральный директор компании Кирилл Липа (у структур бизнесменов в объединенной корпорации - 79,4%). Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.