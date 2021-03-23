Норвегия остановила продажу завода двигателей Rolls-Royce "Трансмашхолдингу"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии останавливает приобретение международным подразделением "Трансмашхолдинга" (TMH International) у британской Rolls-Royce норвежского производителя дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines (BE). Об этом заявила во вторник министр юстиции Норвегии Моника Мэланн, выступая в парламенте страны.

"Правительство считает, что интересы национальной безопасности могут оказаться под угрозой, если право собственности на завод Bergen Engines будет передано от Rolls-Royce к TMH", - цитирует Мэланн пресс-служба правительства.

По ее словам, резолюция об остановке продажи будет принята в соответствии с законом о безопасности. Предложение об остановке сделки будет представлено королю 26 марта.

"У нас достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо, чтобы интересы национальной безопасности не подвергались угрозе, чтобы мы предотвратили продажу завода компании, контролируемой страной, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности", - пояснила Мэланн.

В свою очередь Rolls Royce в своем заявлении во вторник сообщила, что ждет официального юридического уведомления от правительства Норвегии о приостановке сделки.

"ТМХ разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности в отношении приобретения Bergen Engines. В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию Bergen Engines. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии", - говорится в заявлении "Трансмашхолдинга".

"Кроме этого, ТМХ неоднократно заявлял о желании и готовности искать формы и решения, которые позволили бы вывести сделку из-под действия закона, если, по мнению властей Норвегии, он все же применяется", - заявили в ТМХ.

"Теперь ТМХ предстоит оценить все коммерческие, финансовые и юридические последствия решения норвежских властей. ТМХ продолжает следить за развитием ситуации и будет глубоко разочарован, если будет принято решение об окончательной блокировке сделки", - отмечается в заявлении.

В начале месяца стало известно, что норвежские власти могут заблокировать продажу завода двигателей Rolls-Royce "Трансмашхолдингу". "Правительство основательно изучило этот вопрос за прошедшие месяцы, и мы не можем исключить, что продажа Bergen Engines TMH может создать риск для национальной безопасности. Следовательно, необходимо сделать перерыв в этом процессе, чтобы собрать достаточно данных для оценки сделки", - заявляла ранее Мэланн.

О договоренности с Rolls-Royce о приобретении у нее Bergen Engines "Трансмашхолдинг" сообщил в начале февраля. За счет сделки российская компания рассчитывала "расширить присутствие на мировом рынке дизелей, прежде всего газовых двигателей для автономных энергетических систем, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий".

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.

Чистые поступления по сделке британскому концерну оценивались примерно в 150 млн евро, она должна быть завершена во II полугодии 2021 г., ее структура и источники финансирования не раскрывались.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".

В объединенной корпорации 79,4% – у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также главы совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора компании Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.