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Работодатели США разместили рекордные 10,1 млн вакансий в июне

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Работодатели США разместили рекордные 10,1 млн вакансий в июне. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Министерства труда США, в июне были наняты 6,7 млн работников. В мае число открытых вакансий и принятых на работу американцев составляло 9,5 млн и 6 млн соответственно.

Отмечается, что в прошлом месяце были уволены 1,3 млн человек, что стало рекордно низким показателем. За июнь с работы уволилось около 3,9 млн человек, что говорит об их уверенности найти лучшие условия.

Ранее Министерство труда США сообщало, что количество рабочих мест в американской экономике в июле увеличилось на 943 тысяч.

В июне, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 938 тысяч, а не на 850 тысяч, как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тысяч и снижения безработицы до 5,7%.

США

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